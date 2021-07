Des modèles d'iPhone 13 montrés par un accessoiriste

Chaque année à la même période, on voit fleurir les photos de maquettes et de moules utilisés par les accessoiristes pour mettre au point leurs modèles de coques et d'étuis pour la prochaine gamme d'iPhone. Cette année 2021 ne déroge pas à la règle : les premières maquettes d'iPhone 13 qui sont apparues le mois dernier nous montrent un design pratiquement identique à la génération actuelle, mais avec des capteurs plus gros pour les deux déclinaisons Pro et un positionnement en diagonale pour les appareils photos des deux modèles classiques.Cette évolution ne cesse de se confirmer au fil des fuites. On ne sait généralement pas d'où proviennent les clichés qui circulent en amont de la présentation des nouveaux modèles, mais c'est différent cette année : le fabricant chinois Benks s'est offert un petit coup de pub en partageant volontairement sur Weibo (via DuanRui ) les photos de modèles en métal qu'il utilise pour tester ses futurs accessoires pour l'iPhone 13. On peut donc retrouver la même organisation de gamme qu'aujourd'hui, avec un iPhone 13 mini de 5,4", un iPhone 13 et un iPhone 13 Pro de 6,1" ainsi qu'un iPhone 13 Pro Max de 6,7".Pour les fabricants d'accessoires, obtenir les schémas industriels de la future gamme d'iPhone est essentiel afin de pouvoir préparer une offre de coques et d'étuis qui doit être prête pour le lancement en septembre . Les images de ce type sont donc généralement très fiables.