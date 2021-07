Un iPad mini inspiré de l'iPad Air pour cet automne ?

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs anticipent l'arrivée d'un iPad mini doté d'un écran plus grand, mais avec un doute sur l'évolution du design. Si certaines sources clament depuis quelques temps qu'Apple s'inspirerait fortement du design de l'iPad Air — c'est notamment le cas de Jon Prosser — d'autres comme Mark Gurman se montraient plus réservées jusqu'ici, n'excluant pas la possibilité d'une simple réduction des marges autour de la dalle. Mark Gurman a maintenant tranché : oui, l'iPad mini 6 adopterait bien un design bord-à-bord, avec des bordures réduites autour de l'écran et pas de bouton d'accueil (Touch ID serait logiquement intégré au bouton d'allumage de la tablette, comme sur l'iPad Air 4).

Rendu par Michael Ma

Alors que l'iPad mini actuel intègre une dalle de 7,9", la prochaine version de la petite tablette d'Apple devrait présenter une taille d'écran située entre 8,5" et 9", et cela dans un châssis qui ne devrait pas être plus grand que le modèle actuel. Pour ce qui est de la date de sortie, Mark Gurman parle d'un lancement à l'automne sans plus de précision. Si on se fie aux habitudes d'Apple, cela pourrait tomber aux alentours du mois d'octobre ou de novembre : Apple organise souvent un second événement après celui consacré à l'iPhone et l'Apple Watch en septembre.