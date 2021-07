Paiements : Apple commence l'intégration de Mobeewave

Près d'un an après l'annonce du rachat de Mobeewave , Apple a commencé l'intégration de cette startup à ses propres services. Comme l'ont repéré nos confrères américains de MacRumors , Apple a récupéré la possession du nom de domaine Mobeewave.com (inaccessible pour le moment). De son côté, Mark Gurman de Bloomberg a repéré une offre d'emploi récemment publiée sur le site d'Apple, qui cherche un spécialiste des paiements mobiles à Montréal, là où se trouvent les locaux de Mobeewave. Bref, ça bouge !Mobeewave avait développé une application permettant d'utiliser un smartphone comme un terminal de paiement. L'utilisateur devait entrer le montant désiré, puis tendre son smartphone à son client qui n'avait plus qu'à apposer sa carte bancaire sur le lecteur NFC du téléphone pour que la transaction soit initiée. C'est un outil qui serait pratique pour les paiements entre amis (le système pourrait bien sûr fonctionner avec deux iPhone, sans carte bancaire physique), et Apple pourrait également réfléchir à s'ouvrir un nouveau marché pour les paiements dans les points de vente en venant concurrencer Square avec des accessoires dédiés. Comme à son habitude, Apple n'a jamais souhaité commenter son acquisition et ni les objectifs précis ni le calendrier ne sont pour l'instant connus.