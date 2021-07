Le MacBook Pro M1X limité à 32 Go de RAM ?

La refonte à venir des MacBook Pro haut de gamme, qui doit prochainement entrer en production pour une sortie à l'automne, devrait intégrer la puce Apple M1X , une déclinaison plus musclée de la puce Apple M1 utilisée sur les modèles d'entrée de gamme. La puce Apple M1 comporte d'importantes limitations en terme de connectique (quatre lignes PCIe), de mémoire vive (16 Go maximum) ou encore de stockage (2 To maximum). Sur des modèles haut de gamme, on en attend plus.Avec la puce Apple M1X, Apple devrait pouvoir aller plus loin mais il n'est pas certain qu'Apple puisse égaler les possibilités des processeurs d'Intel tout de suite. Selon le youtubeur Luke Miani, sur AppleTrack , les prochains MacBook Pro devraient plafonner à 32 Go de RAM alors que les modèles Intel actuels permettent de monter jusqu'à 64 Go. Il faudrait ainsi attendre les designs de seconde génération, avec la puce Apple M2X, pour pouvoir équiper un Mac avec une puce Apple Silicon de 64 Go de mémoire vive.

Concept de MacBook Pro par Antonio De Rosa

Luke Miani donne deux autres indiscrétions au sujet des futurs MacBook Pro. Premièrement, le lecteur de cartes SD utilisé serait compatible avec les cartes UHS-II, ce qui permettrait des vitesses de transfert de 312 Mo/s, contre 100 Mo/s pour les lecteurs de cartes SD classiques. Deuxièmement, le nouveau capteur d'empreintes digitales de Touch ID serait rétroéclairé avec plusieurs LED dédiées. Cette nouveauté pourrait tout simplement permettre d'attirer l'attention de l'utilisateur sur cette touche lorsque macOS a besoin d'une authentification. Rappelons que la Touch Bar doit disparaître de ces futurs modèles : il ne sera plus possible pour Apple d'afficher une petite flèche pointant sur le capteur d'empreintes.