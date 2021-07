Apple obtient un nouveau brevet de caméra périscopique

Comment augmenter la capacité de zoom des smartphones sans pour autant en augmenter l'épaisseur ? Les appareils photos périscopiques intéressent les fabricants depuis quelques années, et le premier à intégrer un tel système fut Oppo en 2017. On sait qu'Apple planche sur le sujet depuis plusieurs années déjà — le premier brevet sur le sujet remonte à 2016 — et un nouveau brevet déposé en 2019 et apparu aujourd'hui, repéré par Patently Apple , nous montre qu'Apple a poursuivi ses travaux sur les prismes qui permettent de rediriger le signal lumineux horizontalement à l'intérieur du téléphone et ainsi s'affranchir de la notion de profondeur. Il s'agit ici d'un double prisme, offrant plus de souplesse sur la taille du capteur final.L'intégration d'un appareil photo périscopique à l'iPhone a déjà fait l'objet de rumeurs, avec de premiers bruits de couloir qui évoquaient un lancement en 2022 et un calendrier qui a petit à petit glissé vers l'année 2023 . Il y aurait donc encore deux ans d'attente. Alors que le téléobjectif de l'iPhone plafonne aujourd'hui à 2x sur l'iPhone 12 Pro et 2,5x sur l'iPhone 12 Pro Max, l'intégration d'un périscope pourrait permettre à Apple de proposer un zoom optique de 5x ou de 10x.