Apple lance sa batterie externe MagSafe pour l'iPhone 12

Elle avait été repérée dans une version bêta d'iOS 14.5 en début d'année, et Apple vient de la dévoiler sur sa boutique en ligne : la batterie externe MagSafe pour iPhone 12 est enfin là ! Elle prend la forme d'un rectangle blanc qui vient se fixer de manière magnétique au dos de l'iPhone pour le recharger. Elle est vendue 109 € , sans chargeur et sans câble.Il existe une seule taille pour la batterie externe MagSafe d'Apple, et elle est calquée sur les dimensions de l'iPhone 12 mini. Apple ne précise pas la capacité de la batterie sur l'Apple Store, mais c'est indiqué sur les petites lignes au dos de celle-ci : elle est de 11,13 Wh. À titre de comparaison, l'iPhone 12 mini embarque une batterie de 8,57 Wh, l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro une batterie de 10,78 Wh, et l'iPhone 12 Pro Max une batterie de 14,13 Wh. La batterie externe MagSafe permet donc une recharge complète de l'iPhone 12 mini, de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro, mais pas de l'iPhone 12 Pro Max.La batterie ne semble pas pouvoir être rechargée elle-même par MagSafe : Apple précise en effet qu'il faut un câble Lightning pour cela (il y a sans doute un connecteur sur le bas de la batterie, invisible sur les visuels d'Apple), et celui-ci n'est d'ailleurs pas fourni. Elle nécessite un chargeur d'un minimum de 20 W pour pouvoir fournir simultanément 15 W à l'iPhone auquel elle est connectée (en faisant office de station de charge MagSafe), et elle prend en charge jusqu'à 27 W (par exemple avec le chargeur d'un MacBook) pour une recharge plus rapide. Si la batterie n'est pas branchée, elle ne fournira que 5 W à l'iPhone.Apple précise qu'il faut iOS 14.7 pour pouvoir utiliser cette batterie sur l'iPhone 12 : une version RC de cette future mise à jour est distribuée ce soir aux développeurs et il faut donc s'attendre à l'arrivée de la version finale la semaine prochaine. C'est d'ailleurs la semaine prochaine que cette batterie externe MagSafe arrivera chez ses premiers clients : elle est disponible dès aujourd'hui à la commande sur l'Apple Store , et les premières livraisons doivent avoir lieu à partir du 22 juillet.