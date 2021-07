Deux nouveaux coloris pour les accessoires d'AirTags

Apple a profité du lancement de sa batterie externe MagSafe pour commercialiser deux nouveaux coloris pour ses porte-clés et lanières en cuir pour AirTags : ils sont désormais déclinés en Vert forêt et en Pavot de Californie. Les tarifs sont inchangés : comptez toujours 39 € pour le porte-clés ( Vert forêt Pavot de Californie ) et 45 € pour la lanière en cuir ( Vert forêt Pavot de Californie ).Le coloris Pavot de Californie avait déjà été repéré sur le site d'Apple au lancement des AirTags le mois dernier, mais celui-ci n'était pas référencé jusqu'ici. Comme pour les bracelets d'Apple Watch et les coques d'iPhone, il y a de grandes chances qu'Apple renouvelle régulièrement les coloris proposés pour les accessoires des AirTags.