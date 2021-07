Peu de nouveautés pour macOS 11.5, en version RC

macOS Big Sur 11.5 includes the following improvements for your Mac:

• Podcasts Library tab allows you to choose to see all shows or only followed shows



This release also fixes the following issues:

• Music may not update play count and last played date in your library

• Smart cards may not work when logging into Mac computers with the M1 chip

Apple a hier soir envoyé aux développeurs les versionsdes prochaines mises à jour de ses systèmes qui sont attendues pour la semaine prochaine. On pourra notamment retrouver iOS 14.7 et macOS 11.5, une nouvelle mise à jour pour macOS Big Sur qui n'apporte pas de nouveautés majeures. Apple a en effet communiqué les notes de version de macOS 11.5, et elles sont très courtes.Voici la liste des nouveautés de macOS 11.5 communiquée par Apple, en anglais uniquement pour le moment :En dehors d'une nouvelle option pour sélectionner tous les podcasts ou uniquement les podcasts suivis par l'utilisateur dans l'application Podcasts, macOS 11.5 se contentera donc de corrections de bugs. Pour les "vraies" nouveautés, il faudra attendre macOS 12 Monterey qui sortira cet automne.