Batterie MagSafe : l'iPhone 12 active la recharge inversée

Le module Qi de l'iPhone 12 est bien capable de recharge inversée ! C'est la batterie externe MagSafe d'Apple , présentée hier soir, qui inaugure cette fonctionnalité. Apple l'affirme sur une fiche technique : si la batterie est connectée à un iPhone et que cet iPhone est lui-même relié à une source de courant via son connecteur Lightning, l'iPhone pourra recharger la batterie via MagSafe. Dans cette configuration, c'est l'iPhone qui sera prioritaire : Apple précise qu'il se rechargera à 80%, ou un peu plus, avant de commencer à recharger la batterie externe.L'existence d'une fonctionnalité de recharge inversée sur l'iPhone avait été repérée dans un dépôt officiel d'Apple en octobre dernier : Apple déclarait alors queCet accessoire est donc la batterie externe MagSafe présentée cette semaine, mais on peut bien sûr imaginer d'autres applications maintenant que cette technologie a été mise en place. Un futur boîtier de recharge pour les AirPods compatible MagSafe pourrait notamment être intéressant : l'iPhone pourrait alors redonner un peu de sa batterie aux écouteurs sans fil d'Apple en cas de panne sèche.