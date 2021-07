CarKey bientôt avec la puce Apple U1 (Ultra Wideband)

La fonctionnalité CarKey d'Apple, mise en place l'année dernière avec iOS 13.6, fonctionne actuellement avec la technologie NFC, comme pour Apple Pay : il faut approcher l'iPhone ou l'Apple Watch très près de la poignée de la portière de la voiture pour que celle-ci se déverrouille. CarKey est calqué sur le standard Digital Key, mis au point par le Car Connectivity Consortium dont Apple est membre. En avril dernier, le CCC avait annoncé que la spécification Digital Key 3.0, qui permettrait un fonctionnement avec le Bluetooth LE et l'Ultra Wideband, serait finalisée dans le courant de l'année. C'est chose faite : le CCC a publié la nouvelle version de sa norme cette semaine.Apple a donc désormais les clés en main pour un fonctionnement de CarKey avec la puce Apple U1 : grâce à cette nouvelle norme, il suffira d'avoir l'iPhone en poche ou l'Apple Watch au poignet pour que la voiture compatible CarKey se déverrouille automatiquement lorsque l'utilisateur s'approche de la portière, sans aucune action requise de la part de son propriétaire.En revanche, il faudra que la voiture en question soit matériellement compatible avec cette nouvelle norme, et il faudra donc du temps pour que cette technologie se généralise. Le premier véhicule compatible devrait être le SUV électrique iX de BMW , disponible d'ici la fin de cette année, et BMW a déjà annoncé que sa clé numérique serait pleinement compatible avec la puce Apple U1. Apple apportera certainement la compatibilité logicielle à l'iPhone et l'Apple Watch par le biais d'une mise à jour d'iOS 15 et de watchOS 8 cet automne.