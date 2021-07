Windows 365, sur le cloud... et donc sur Mac et iPad

Microsoft a hier présenté un nouveau service appelé Windows 365. En une phrase, il s'agit d'une version cloud de Windows, générant un PC à distance accessible depuis n'importe quel navigateur. Ce « Cloud PC » sous Windows 10 ou Windows 11 permettra à son utilisateur de retrouver instantanément toutes ses données, logiciels et réglages, où qu'il se connecte. Cela inclut n'importe quel PC sous une autre version de Windows, un appareil Linux ou Android, ainsi qu'un Mac ou même un iPad, sans le moindre compromis en terme de fonctionnalités.Microsoft promet un démarrage instantané pour Windows 365, avec un enregistrement constant pour retrouver tous les changements lorsque l'utilisateur passe d'une machine à l'autre. Windows 365 sera lancé le 2 août avec Windows 10 et sera dans un premier temps réservé aux entreprises, quelles que soient leurs tailles. Il sera possible de personnaliser son « Cloud PC », avec de multiples configurations proposées à des tarifs mensuels qui ne sont pas encore connus. Alors qu'il n'est pas encore possible d'installer Windows sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon, Windows 365 pourrait devenir une alternative intéressante pour certains utilisateurs de Macintosh.