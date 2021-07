Moins d'espace libre requis pour watchOS 8 et iOS 15

Voilà une excellente nouvelle pour les utilisateurs d'Apple Watch, d'iPhone ou d'iPad disposant d'une capacité de stockage étriquée : Apple a considérablement réduit l'espace disque libre requis pour l'installation des mises à jour avec ses nouvelles versions bêtas d'iOS 15 et de watchOS 8 dévoilées hier soir. Apple l'indique dans les notes de version de watchOS 8 Bêta 3 et d'iOS 15 Bêta 3 : les mises à jour peuvent désormais être installées avec seulement 500 Mo de libres sur l'appareil concerné.Le manque d'espace disponible peut être particulièrement problématique sur l'Apple Watch Series 3, qui n'embarque que 8 Go de mémoire flash dans sa version GPS : avec iOS 14.6 et watchOS 7.5, il faut carrément restaurer la montre pour pouvoir la mettre à jour. Cette évolution de watchOS 8 devrait donc être une bouffée d'oxygène. Cela vaut aussi pour les anciens modèles d'iPhone et d'iPad les moins généreux en stockage : iOS 15 est encore compatible avec des appareils n'ayant que 16 Go d'espace disque.