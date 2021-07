Nouvelles rumeurs de Wi-Fi 6E pour l'iPhone 13

Après les analystes de Barclays en début d'année, c'est au tour de DigiTimes d'affirmer que l'iPhone 13 sera équipé d'une puce prenant en charge le Wi-Fi 6E. La publication taïwanaise base sa prédiction sur les revenus de certains sous-traitants d'Apple, spécialistes de ces composants, qui s'apprêtent à s'envoler pour le deuxième semestre. L'adoption du Wi-Fi 6E concernerait les quatre nouveaux modèles de cette année, dont la présentation est attendue pour le mois de septembre Le Wi-Fi 6E, qui vient tout juste d'obtenir l'approbation de la Commission européenne , ouvre une troisième bande spectrale : en plus des 2,4 GHz et des 5 GHz, cette nouvelle norme permet d'utiliser la bande des 6 GHz. Cela permettra une plus grande fiabilité des connexions dans les environnements saturés et de meilleurs débits sur de courtes portées. À terme, tous les appareils sans fil d'Apple devraient l'adopter.