Un premier aperçu des prochains nouveaux emojis

Le consortium Unicode dévoile chaque année de nouveaux emojis, qui sont ensuite inclus aux systèmes des différents fabricants. Chez Apple, cela se fait généralement à l'automne, mais la crise sanitaire a entraîné quelques décalages. Il y a ainsi eu des nouveautés très limitées en février dernier avec la version intermédiaire 13.1 du standard Unicode, et l'officialisation de la version 14 a été repoussée de six mois , de mars à septembre 2021.Le consortium Unicode est donc en train de plancher sur les nouveaux emojis qui seront présentés en septembre, et le site Emojipedia a publié la liste des visuels candidats pour la prochaine fournée. Les images sont des interprétations réalisées par Emojipedia, pas les visuels définitifs qui seront adaptés par chaque fabricant. Parmi les nouveautés, on trouve un visage qui fond, un visage qui regrette visiblement ce qu'il vient de dire, un visage qui se cache les yeux mais triche, un visage qui salue, un visage qui pleure de bonheur, différents signes de main, une personne avec une couronne, une déclinaison masculine et neutre pour l'emoji enceint, un troll, un corail, un lotus, un nid avec ou sans oeufs, un toboggan, une bouée de sauvetage, une boule à facettes, une batterie presque vide, une béquille, une radio médicale ou encore une carte d'identité.Ces brouillons sont susceptibles d'évoluer et certains peuvent ne pas être retenus d'ici la présentation officielle de septembre. Une fois la version 14 du standard Unicode finalisée, les fabricants pourront adapter les visuels et ajouter leur prise en charge à leurs systèmes. Cela pourrait se faire dès la fin de l'année si Apple se montre plus réactive que d'habitude, mais le consortium Unicode table plutôt sur une adoption en début d'année 2022.