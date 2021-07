Kevin Lynch responsable du logiciel de l'Apple Car ?

C'est le visage de l'Apple Watch lors des conférences d'Apple : Kevin Lynch, Vice-Président de la technologie d'Apple, supervise le développement de la montre connectée d'Apple ainsi que ses initiatives dans le domaine de la santé. Désormais, il aurait aussi la responsabilité de la mise au point du système d'exploitation de la future voiture autonome d'Apple. C'est Business Insider qui apporte cette information, confirmée dans la foulée par le journaliste Mark Gurman qui affirme qu'il a pris la direction du groupe de travail en février ou en mars.On ne sait pas dans quelle mesure cette nouvelle responsabilité va affecter l'implication de Kevin Lynch dans le développement de l'Apple Watch. Une source de Business Insider affirme que Evan Doll, un des directeurs de l'ingénierie pour les logiciels de santé d'Apple, reprendrait au moins certaines de ses attributions.Les travaux d'Apple sur la conduite autonome remonteraient à 2014, et Tim Cook avait confirmé l'existence du projet Titan il y a quatre ans. Après avoir laissé le projet de véhicule physique de côté pendant quelques années pour se concentrer sur l'aspect logiciel de la conduite autonome, Apple aurait bien relancé son projet d'Apple Car ces derniers mois et restructurerait donc ses équipes. Malgré l'ancienneté du projet, il faudra encore attendre pour pouvoir espérer la moindre annonce : les rumeurs les plus optimistes ne s'attendent pas à une finalisation de l'Apple Car avant 2026 au plus tôt.