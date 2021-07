Le MacBook Pro M1X bien attendu pour cet automne

Il ne manquait plus que lui : après Ming-Chi Kuo en début du mois, c'est au tour de Mark Gurman de confirmer l'arrivée de nouveaux modèles de MacBook Pro d'ici la fin d'année. Le journaliste de Bloomberg, dont les sources sont généralement les meilleures du secteur, affirme que le lancement aurait lieu à l'automne, entre septembre et novembre.Autrement dit, Apple devrait présenter les nouveaux modèles à l'occasion d'une seconde conférence organisée quelques semaines après le traditionnel rendez-vous de début septembre. C'est un grand classique : après la présentation de nouvelles gammes d'iPhone et d'Apple Watch à la rentrée, Apple organise fréquemment une seconde présentation en octobre ou en novembre, où il est souvent question de Mac et d'iPad. Les nouveautés présentées ne sont généralement pas incluses à l'offre Back to School, qui vient d'être lancée en France et qui prendra fin le 11 octobre.

Concept de MacBook Pro 14" par Renders By Ian

Mark Gurman précise qu'Apple aurait initialement prévu un lancement plus tôt dans l'année pour la refonte du MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt et du MacBook Pro 16", mais la mise en production aurait été retardée à cause de difficultés en approvisionnement des nouvelles dalles Mini-LED. Apple avait d'ailleurs oublié de retirer le tag « m1x MacBook Pro » de la vidéo de la WWDC publiée sur YouTube en juin dernier...Les rumeurs au sujet de cette nouvelle génération de MacBook Pro ont été nombreuses ces derniers mois, et Mark Gurman a déjà révélé de nombreux détails à son sujet. Apple utiliserait donc un nouveau châssis, plus angulaire et accueillant une connectique plus riche : le connecteur d'alimentation magnétique MagSafe ferait son retour, tout comme un port HDMI et un lecteur de cartes SD. La controversée Touch Bar, elle, ferait ses bagages et serait remplacée par des touches de fonction classiques. L'adoption d'écrans Mini-LED, qui permettrait d'afficher de "vrais noirs" comme sur une dalle OLED, serait une des grandes nouveautés de cette nouvelle gamme, avec un petit modèle qui en profiterait pour passer d'une diagonale de 13,3" à 14". Enfin, Apple utiliserait la puce Apple M1X , avec plus de coeurs pour les performances et pour les graphismes, afin d'offrir une puissance accrue.