Un écran toujours allumé pour l'iPhone 13 Pro ?

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, les deux modèles haut de gamme de la gamme qui sera présentée en septembre, seraient équipés de batteries plus capacitaires et d'écrans capables d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour des animations plus fluides. Les rumeurs sur le sujet ont déjà été nombreuses, et Mark Gurman confirme leur véracité dans sa newsletter Power On sur Bloomberg.Grâce à leurs écrans OLED avec contrôleur LTPO, les deux modèles pourraient embarquer la technologie ProMotion, qui permet à l'écran de réduire sa fréquence en cas d'affichage fixe afin d'économiser de l'énergie. Selon Mark Gurman, Apple aurait donc la possibilité de mettre en place une fonctionnalité d'écran toujours allumé, comme sur l'Apple Watch.

Concept par MacRumors

Le journaliste ne donne pas de détails sur la fonctionnalité en question, mais on peut imaginer un affichage minimaliste avec l'heure, la date et certaines notifications. Apple pourrait également proposer un écran verrouillé spécifique pour la table de nuit. C'est dans moins de deux mois qu'Apple présentera toutes les nouveautés de sa gamme d'iPhone 13 : vous pouvez retrouver un résumé des rumeurs de ces derniers mois sur cet article