La puce Apple A14 pour l'iPhone SE en 2022 ?

Il y aurait bien un nouveau modèle d'iPhone SE prévu pour le premier semestre de 2022 et celui-ci embarquerait deux nouveautés principales, selon DigiTimes : un modem 5G et un processeur Apple A14. Ce nouveau rapport suit point pour point les prédictions de Ming-Chi Kuo remontant au mois de mars : il ne s'agirait pour l'iPhone SE 3 que d'une petite mise à niveau technique, sans le moindre changement de design. Le bouton d'accueil avec Touch ID serait ainsi conservé.Le design de l'iPhone SE est vieillissant mais cela permet à Apple de proposer un modèle de smartphone d'entrée de gamme qui ne fait pas de compromis sur certains composants essentiels. C'est un dosage qui serait plus complexe à obtenir avec un design plus ambitieux comme celui de l'iPhone 12 mini, qui est plus onéreux et dont les ventes auraient été décevantes : il y aurait bien un iPhone 13 mini cette année, mais Apple abandonnerait cette petite diagonale l'année prochaine. Pour un hypothétique iPhone SE 4 en 2023 ou 2024, il est possible qu'Apple finisse par créer un nouveau design de toutes pièces, par exemple avec un écran bord-à-bord mais sans Face ID, avec le capteur d'empreintes de Touch ID logé sur le bouton d'allumage pour faire des économies comme sur l'iPad Air 4.