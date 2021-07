Les Studio Buds de Beats en vente ce mardi

Très intéressante alternative aux AirPods Pro, les Studio Buds de Beats ont été présentés par Apple le 14 juin dernier mais avec une disponibilité limitée aux États-Unis dans un premier temps. Apple avait promis un lancement en France dans le courant de l'été, et c'est par le biais du compte Twitter de Beats France que nous apprenons que les petits écouteurs sans fil pourront être commandés dès ce mardi 20 juillet sur l'Apple Store Les Studio Buds de Beats sont des écouteurs intra-auriculaires avec un design très compact, sans tige mais avec un simple petit bouton qui dépasse à peine de l'oreille. Disponibles en trois couleurs (blanc, noir, rouge), ils intègrent une technologie de réduction active du bruit (mode ANC), le mode Transparence, la fonctionnalité « Dis Siri », la géolocalisation de l'application Localiser d'Apple, ou encore le Dolby Atmos pour l'audio spatial sur Apple Music. Ils offrent jusqu'à 8 heures d'autonomie (jusqu'à 24 heures avec le boîtier de charge, qui se branche en USB-C), ou 5 heures avec le mode ANC ou le mode Transparence, et prennent en charge la recharge Fast Fuel qui permet de bénéficier d'une heure d'écoute après cinq minutes de recharge.Seules différences majeures avec les AirPods Pro,les Studio Buds sont dépourvus de puce Apple H1 ou W1 pour le transfert de jumelage d'un appareil à l'autre, et le boîtier n'est pas compatible avec la recharge sans fil. À 149,95 € sur l'Apple Store , ces nouveaux écouteurs pourraient bien faire de l'ombre AirPods ( 179 € ) et aux AirPods Pro ( 279 € ). Cette forte concurrence pourrait cependant n'être que temporaire : Apple doit dévoiler les AirPods 3 avec un design plus compact d'ici la fin de l'année, et les AirPods Pro 2 qui pourraient perdre leur tige externe sont attendus pour le début de l'année prochaine.