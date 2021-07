Pegasus, un malware qui exploite les failles de l'iPhone

C'est le fruit d'une longue enquête réalisée par des journalistes de Forbidden Stories et Amnesty International : des dizaines de milliers de cibles potentielles se sont retrouvés dans une liste d'un programme malveillant utilisé par plusieurs États pour espionner les utilisateurs de smartphones sous iOS ou Android. Mis au point par l'entreprise israélienne NSO Group, le malware Pegasus exploite les failles des smartphones pour infiltrer discrètement leur contenu.Les premières attaques mises au point par Pegasus nécessitaient que la victime clique sur un lien pour que le malware s'installe. Plus maintenant : les versions les plus récentes du logiciel n'impliqueraient plus la moindre action de la part de l'utilisateur, exploitant des failles "zéro-clic" permettant de passer encore plus inaperçu. La dernière version en date de Pegasus exploiterait une faille de l'application Messages sur iOS 14.6, dernière version stable du système d'exploitation mobile d'Apple. Une fois installé, Pegasus permettrait à l'attaquant d'extraire les messages, e-mails, médias, enregistrer les appels ou encore activer le microphone à l'insu de l'utilisateur.De nombreuses personnalités auraient été espionnées par des États, parmi lesquels sont cités le Maroc, la Hongrie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Azerbaïdjan, le Mexique, le Kazakhstan, l'Indonésie, le Togo ou encore l'Inde. Parmi les victimes, il y a des journalistes, des hommes et femmes politiques, des militants, des chefs d'entreprise. Plus de 1 000 Français, incluant de multiples journalistes (Mediapart, AFP, France 24, le Monde, le Canard enchaîné, le Figaro, etc.), auraient été espionnés par Pegasus.Plusieurs pays accusés ont déjà démenti leur implication, et NSO a également parlé de fausses accusations : ce n'est sans doute que le début d'une longue affaire. Du côté des fabricants, c'est comme d'habitude le jeu du chat et de la souris, Apple et Google ne cessant de rechercher et de combler les failles de leurs systèmes grâce à des mises à jour régulières. L'occasion de rappeler qu'il est toujours préférable de maintenir ses différents appareils à jour, même si ce n'est pas toujours suffisant.