iOS 14.7 et tvOS 14.7 sont disponibles pour tous

iOS 14.7 comprend les améliorations et corrections de bogues suivantes pour votre iPhone :

• Prise en charge de la batterie externe MagSafe pour l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.

• L’app Maison permet désormais de gérer les minuteurs sur le HomePod.

• Les informations concernant la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo et Plans pour le Canada, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l’Espagne.

• La bibliothèque de Podcasts permet de choisir d’afficher tous les podcasts ou seulement les podcasts suivis.

• L’option de menu « Partager la playlist » est manquante dans Apple Music.

• La lecture audio Lossless aux formats Dolby Atmos et Apple Music pouvait s’arrêter inopinément.

• Le message de réparation de la batterie qui pouvait avoir disparu après un redémarrage sur certains modèles d’iPhone 11 a été rétabli.

• Les plages braille pouvaient afficher des informations invalides lors de la rédaction de messages dans Mail.

Près de deux mois après la sortie d'iOS 14.6 et de tvOS 14.6 , c'est au tour d'iOS 14.7 et de tvOS 14.7 d'entrer en piste ce soir. Les nouveautés de ces mises à jour sont peu nombreuses. Sur iOS 14.7, on retrouve notamment la prise en charge de la batterie externe MagSafe qui vient tout juste d'être présentée par Apple et qui sera disponible dans le courant de la semaine. La mise à jour apporte également la prise en charge de minuteurs multiples sur le HomePod, l'ajout de la qualité de l'air dans l'app Météo en France, de nouvelles options pour l'app Podcasts ainsi que pour Apple Card Family aux États-Unis. Il est également question de corrections de bugs, que cela soit sur iOS 14.7 ou tvOS 14.7, qui ne présente visiblement pas de nouveauté directement visible par l'utilisateur.Voici la liste des nouveautés d'iOS 14.7 dévoilée par Apple :Comme toujours, vous pouvez retrouver et installer cette nouvelle mise à jour d'iOS depuis l'application Réglages, dans Général > Mise à jour logicielle. N'oubliez pas qu'il reste conseillé de sauvegarder vos appareils avant de les mettre à jour : pour cela, vous pouvez les synchroniser avec votre ordinateur par le biais d'iTunes ou du Finder, ou lancer la sauvegarde directement avec iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Du côté de l'Apple TV, tvOS 14.7 sera installé automatiquement sur votre boîtier si vous avez activé les mises à jour automatiques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déclencher la mise à jour manuellement dans l'application Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.