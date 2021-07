Apple Watch : watchOS 7.6 est disponible

Dans la foulée de la sortie d'iOS 14.7 et de tvOS 14.7 , Apple a également lancé une petite mise à jour logicielle pour l'Apple Watch. Il s'agit de watchOS 7.6, qui ne semble pas apporter de nouvelle fonctionnalité en dehors du lancement de l'app ECG et des notifications d'arythmie dans une trentaine de nouveaux pays . Il est probable que cette nouvelle mise à jour apporte également des corrections de bugs et une compatibilité optimale avec iOS 14.7.Pour installer watchOS 7.6 sur votre Apple Watch, vous devez vous rendre sur l'application Apple Watch sur votre iPhone, puis dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Les deux appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi pour le lancement de la mise à jour et la batterie de l'Apple Watch doit être supérieure à 50%. L'Apple Watch doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.