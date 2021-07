Une deuxième version RC pour macOS 11.5

Les versions RC, pour, sont souvent celles qui finissent par être déployées auprès du grand public par Apple. Mais parfois, il y a un petit quelque chose de dernière minute à modifier et c'est le cas avec macOS 11.5. Alors qu'Apple sortait iOS 14.7 et tvOS 14.7 ainsi que watchOS 7.6 hier soir, le Mac n'a pas eu le droit à sa mise à jour. Apple a plutôt envoyé une seconde version RC aux développeurs, numérotée 20G71 au lieu de 2G70, une petite semaine après la précédente Si un problème n'est pas de nouveau repéré, on peut raisonnablement s'attendre à une sortie la semaine prochaine. macOS 11.5 présente peu de nouveautés : en dehors d'une nouvelle option pour sélectionner tous les podcasts ou uniquement les podcasts suivis par l'utilisateur dans l'application Podcasts, il n'y a que des corrections de bugs, en tout cas selon la liste des changements communiquée par Apple. C'est macOS 12 Monterey qui apportera plein de nouvelles fonctionnalités cet automne.