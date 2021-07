iOS 14.7 : un bug pour déverrouiller l'Apple Watch par les iPhone avec Touch ID

Lorsque la fonctionnalité Déverrouiller avec l’iPhone est activée, le déverrouillage de votre iPhone déverrouille également votre Apple Watch tant que vous portez celle-ci à votre poignet. Un problème sous iOS 14.7 empêche les modèles d’iPhone avec Touch ID de déverrouiller l’Apple Watch. Si vous rencontrez ce problème, il vous suffit de saisir le code d’accès directement sur votre Apple Watch pour la déverrouiller. Cette opération n’est requise qu’une seule fois, tant que vous gardez votre Apple Watch au poignet.

Suite à la sortie d'iOS 14.7 hier soir, Apple vient de publier une note pour prévenir les utilisateurs d'iPhone équipés du capteur d'empreintes digitales de Touch ID qu'un bug de cette version d'iOS les empêchera d'utiliser leur téléphone pour déverrouiller leur Apple Watch. Dans ce cas, il faudra revenir au traditionnel code d'accès sur l'écran de l'Apple Watch.Ce bug n'a rien de bien rédhibitoire, mais il peut valoir le coup d'attendre un peu avant d'installer iOS 14.7 si vous possédez un iPhone avec Touch ID et que vous vous en servez pour déverrouiller votre Apple Watch. Apple précise en effet dans sa note que le problème sera résolu, et on peut donc s'attendre à une sortie prochaine d'iOS 14.7.1, déjà repérée dans les logs de MacRumors, sans attendre une hypothétique version 14.8.