Apple sort Safari 14.1.2 pour macOS Catalina et Mojave

Apple a lancé plusieurs mises à jour logicielles hier soir, dont iOS 14.7 et watchOS 7.6 mais pas macOS 11.5 qui devra encore attendre . Une petite nouveauté a tout de même concerné le Mac, plus précisément les modèles étant restés sur macOS 10.14 Mojave et macOS 10.15 Catalina : Safari 14.1.2 est de sortie pour apporterApple apporte régulièrement des correctifs de sécurité à ses anciens systèmes, et notamment Safari qui est une porte d'entrée sensible pour les attaques provenant de sites web malveillants. Apple n'a pour le moment pas donné de précisions sur les potentielles failles corrigées par cette nouvelle version de son navigateur, mais il est donc vivement conseillé de l'installer si votre Mac est sur macOS Mojave ou Catalina.