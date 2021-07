La batterie MagSafe recharge les AirPods et les smartphones Qi

La batterie externe MagSafe, présentée la semaine dernière par Apple, n'est officiellement compatible qu'avec les différents modèles d'iPhone 12. C'est tout à fait logique : ce sont les seuls smartphones à être équipés des aimants circulaires permettant l'attache magnétique de la batterie. Mais techniquement, Apple n'a pas réinventé la roue : la batterie utilise la technologie Qi et peut donc recharger d'autres appareils. Sur Twitter, Steven Russel qui a déjà reçu son exemplaire en apporte la preuve en publiant la photo d'un boîtier d'AirPods en train de recharger sur la batterie MagSafe.Dans les tests réalisés par Apple et communiqués à la FCC américaine (via iGen ), Apple ne cache d'ailleurs pas le bon fonctionnement de sa batterie avec les appareils Qi classiques. Le cas des AirPods est abordé, Apple avançant dans ce cas une puissance de charge maximale de 1 W. La batterie peut également recharger d'autres smartphones que l'iPhone 12, mais avec une puissance maximale de 5 W même si la batterie est reliée au secteur (l'iPhone 12 monte à 15 W dans cette configuration).Bien sûr, le boîtier des AirPods n'est pas aimanté, tout comme le dos des modèles d'iPhone antérieurs à l'iPhone 12, et la recharge ne peut donc fonctionner qu'avec la batterie posée à plat, comme sur une station de recharge Qi classique. Pour les AirPods, on imagine qu'Apple ajoutera des aimants aux boîtiers de futurs modèles : les AirPods 3 sont attendus d'ici la fin d'année, et les AirPods Pro 2 en début d'année prochaine.