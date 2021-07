Les Beats Studio Buds disponibles en France à 149,95 €

Les petits écouteurs sans fil Studio Buds de Beats, officiellement présentés le mois dernier par Apple mais réservés aux États-Unis dans un premier temps, sont désormais disponibles sur l'Apple Store français à 149,95 € dans trois coloris ( blanc rouge ). Les premières livraisons sont attendues dès ce jeudi 22 juillet.Ces nouveaux modèles d'écouteurs sont intra-auriculaires, sans tige extérieure mais avec un bouton qui ressort légèrement de l'oreille. Ils intègrent le mode ANC (réduction active du bruit) et le mode Transparence, la fonctionnalité « Dis Siri », et ils sont compatibles avec l'application Localiser d'Apple et le Dolby Atmos pour l'audio spatial sur Apple Music. Ils promettent jusqu'à 8 heures d'autonomie (5 heures avec le mode ANC ou le mode Transparence), et jusqu'à 24 heures avec le boîtier de recharge qui se branche en USB-C (pas de recharge sans fil). Contrairement aux AirPods, il n'y a pas de puce Apple H1 ou W1 pour le transfert de jumelage d'un appareil à l'autre.Avec un tarif de 149,95 € au lieu de 279 € pour les AirPods Pro, les Studio Buds de Beats représentent une alternative agressive aux écouteurs sans fil haut de gamme d'Apple, et ils pourraient également piquer des parts de marché aux AirPods 2 classiques qui sont vendus à partir de 179 € . Apple ne devrait cependant pas laisser Beats titiller les AirPods trop longtemps : les AirPods 3 au design remanié sont attendus pour l'automne, alors que des AirPods Pro 2 sans tige extérieure devraient débarquer d'ici le début de l'année prochaine.