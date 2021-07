La puce Apple A15 sur l'iPad mini dès cette année ?

Les rumeurs au sujet de la tant attendue refonte de l'iPad mini se suivent, se ressemblent et s'affinent. Oui, la petite tablette d'Apple changerait radicalement de design cet automne en s'inspirant fortement du concept de l'iPad Air, avec un écran bord-à-bord mais sans Face ID, le capteur d'empreintes digitales de Touch ID étant relogé sur le bouton d'allumage de la tablette. L'information, déjà corroborée par plusieurs sources très sérieuses dont le journaliste Mark Gurman , est à nouveau confirmée par le site 9To5Mac . Nos confrères ajoutent quelques nouveaux éléments : la tablette, qui aurait le nom de code J310, serait équipée d'un connecteur USB-C et d'un Smart Connector (avec des accessoires compatibles), comme l'iPad Air 4, ainsi que de la puce... Apple A15.La puce Apple A15 n'a pas encore été présentée par Apple : l'iPad Air 4 se contente de la puce Apple A14, la même que sur l'iPhone 12. Si cette indiscrétion est bien correcte, la refonte de l'iPad mini prendrait donc de l'avance sur l'iPad Air 4 en adoptant la même puce que l'iPhone 13, dont l'annonce est attendue pour le mois de septembre . Toujours gravée avec une finesse de 5 nanomètres, cette nouvelle puce bénéficierait tout de même d'un procédé de gravure amélioré de la part de TSMC. En bref, il faut s'attendre à une puissance accrue avec de petits progrès sur le front de la consommation électrique et donc de l'autonomie. Par rapport à l'iPad mini actuel, qui intègre la puce Apple A12, l'avancée devrait être absolument considérable.Peut-on déduire d'une hypothétique adoption de la puce Apple A15 sur l'iPad mini qu'un iPad Air 5 serait déjà dans les cartons ? Nos confrères ne s'avancent pas pour le moment, mais indiquent qu'une puce Apple A15X plus musclée serait en préparation dans les laboratoires de Cupertino. On voit mal l'intérêt pour Apple d'aller trop titiller la puce Apple M1 de l'iPad Pro sur une tablette de gamme intermédiaire, mais il y a peut-être un élément qui nous échappe...