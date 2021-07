La batterie externe MagSafe disponible en retrait immédiat chez Apple

Officiellement présentée la semaine dernière , la batterie externe MagSafe d'Apple doit arriver chez ses premiers clients dans le courant de la semaine. Il y a actuellement quelques jours attente pour une commande en ligne, mais les premiers stocks de batteries sont déjà arrivés dans les boutiques d'Apple : vous pouvez déjà opter pour un retrait immédiat en magasin et réserver votre exemplaire depuis l'Apple Store en ligne pour aller le chercher le jour même dans la boutique Apple la plus proche de chez vous.Comme toujours, les stocks varient d'une région à l'autre et il n'est pas garanti que toutes les boutiques disposent d'exemplaires en stock : ce n'est déjà pas le cas au moment où nous rédigeons ces lignes. C'est l'avantage de la réservation en ligne : le stock des boutiques étant mis à jour en temps réel, elle vous évite tout déplacement inutile.