Les AirPods 3 en production en août, sortie cet automne ?

Deux ans et demi après la sortie des AirPods 2, de nouveaux modèles seraient prévus pour la fin de cette année. Selon le Nikkei Asia , Apple lancerait la production de masse des AirPods 3 en août. On ne sait pas si la présentation pourrait avoir lieu dès le début du mois de septembre en même temps que l'iPhone 13 , mais Apple viserait quoi qu'il en soit une sortie durant l'automne, avant la période faste des fêtes de fin d'année.

(lire : Le design des AirPods 3 en fuite ?)

Pour ses AirPods 3, Apple s'inspirerait largement du design des AirPods Pro, avec une tête plus volumineuse et une tige extérieure nettement réduite. Contrairement aux AirPods Pro, il n'y aurait en revanche pas d'embouts interchangeables en caoutchouc. Le design de ces modèles circule visiblement depuis plusieurs mois, sans que l'on sache réellement s'il s'agit d'images inspirées des rumeurs ou de base de travail pour des contrefaçons chinoises (qui sont déjà en circulation ). Afin de ne pas marcher sur les platebandes des AirPods Pro et ne pas augmenter les prix, il est probable que les AirPods 3 restent dépourvus de technologie de réduction de bruit active.Pour ce qui est des AirPods Pro, une mise à jour serait également dans les tuyaux mais elle aurait pris du retard : la sortie serait désormais prévue pour le début d'année prochaine . Ces écouteurs pourraient également changer de design, perdant potentiellement l'intégralité de leur tige extérieure, et il a également été question de l'intégration de nouveaux capteurs pour mettre en place des fonctionnalités de suivi sportif.