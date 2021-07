Flexgate du MacBook Pro : la class action rejetée par un juge

L'action collective lancée à l'encontre d'Apple dans le cadre de l'affaire dite du « flexgate » des MacBook Pro de 2016 et de 2017 semblait plutôt bien partie en Californie au printemps. Mais patatras : laa été rejetée par le juge fédéral, nous apprend le site Law360 . Apple est accusée d'avoir été au courant du problème de câble flexible légèrement trop court, qui causait un phénomène « d'éclairage de scène » voire une panne de l'écran dans les cas les plus extrêmes, et d'avoir évité de le corriger, ce qui aurait prouvé l'existence du défaut.Le juge estime que les preuves apportées par l'accusation sont insuffisantes. Il laisse la porte ouverte à une réouverture du dossier, mais à condition que les plaignants apportent la preuve, et qu'ils ajoutent à leurs arguments la question du risque de sécurité.

Photo par The Verge

Apple a réglé le problème de câble trop court avec les MacBook Pro de 2018, et a lancé en 2019 un programme de réparation pour les modèles 13,3" de 2016 concernés, portant à cinq ans la durée de prise en charge en cas de panne. Ce programme ne concerne en revanche ni les modèles de 2017, ni les modèles 15,4" qui sont pourtant aussi touchés par ce défaut.