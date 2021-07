Apple TV+ cherche de grands studios à Los Angeles

Apple cherche à louer un large campus pour la production de ses futurs films et séries à Los Angeles, rapporte le Wall Street Journal . Des responsables d'Apple auraient pris contact avec des agents immobiliers avec pour mission de dégoter un emplacement dont la surface pourrait excéder 100 000 mètres carrés pour accueillir plusieurs productions simultanément. Depuis les débuts d'Apple TV+, Apple a pour habitude de louer des studios au cas par cas mais son service de streaming monte en puissance et les réservations sont de plus en plus compliquées.Si le projet se concrétise, Apple pourrait donc s'offrir ses propres studios californiens et asseoir sa présence à Hollywood. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel , Apple n'a d'autre choix que de muscler son offre. La semaine dernière, le site Variety évoquait la possibilité d'un rachat pour 2,5 à 3 milliards de dollars du studio indépendant A24, déjà partenaire d'Apple TV+ (notamment pour le film). Apple lorgnerait également du côté de la société de production Hello Sunshine, fondée par l'actrice Reese Witherspoon, pour un milliard de dollars.