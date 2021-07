Un firmware en bêta pour les AirPods Pro

Preuve s'il en fallait que les AirPods deviennent de mini-ordinateurs à part entière, Apple vient de mettre en place pour la première fois une version bêta pour le firmware des AirPods Pro. Elle est réservée aux développeurs, et se télécharge via l'onglet « More » du portail de téléchargement où se trouvent habituellement les autres versions bêtas. Cette première version n'inclut pas la fonctionnalité Conversation Boost, qui avait été présentée lors de la WWDC et qui permet d'augmenter le volume de la voix de la personne située en face de soi, mais les développeurs peuvent déjà tester l'audio spatial sur FaceTime et la réduction du bruit ambiant.La version bêta du firmware des AirPods Pro est particulière et à manipuler avec précaution. Un iPhone embarquant la version bêta d'iOS 15 est bien sûr nécessaire, et il faut également un Mac avec la version bêta de Xcode 13. Une fois le profil de la version bêta téléchargé et installé (voir les instructions ), ce qui peut prendre jusqu'à 24 heures, il n'est plus possible de revenir en arrière. Il est bien possible de retirer le profil permettant d'accéder aux versions bêtas, mais il faudra attendre une prochaine mise à jour, ce qui peut prendre plusieurs mois, pour revenir sur une version stable du firmware.