Des produits HomeKit d'Aqara vendus sur l'Apple Store

Jusqu'ici réservés à des pays asiatiques, certains produits HomeKit du fabricant chinois Aqara ont fait leur apparition sur l'Apple Store de plusieurs pays européens cette semaine : on les retrouve en France ainsi qu'en Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni. Il n'y a pour le moment que cinq appareils : un capteur de contact porte et fenêtre à 29,95 € , un capteur de température et d'humidité à 29,95 € , un capteur de vibrations à 29,95 € , la caméra G2H (qui fait également office de hub) à 79,95 € et le hub M2 à 69,95 € . Un hub est requis pour le bon fonctionnement des capteurs.Certains produits HomeKit d'Aqara sont également disponibles chez Amazon , avec des tarifs légèrement plus avantageux. Ce n'est en tout cas qu'un début pour la présence des produits HomeKit d'Aqara en Europe : dans son communiqué de presse , le fabricant a annoncé que