Apple renforce ses mesures sanitaires

L'accalmie n'aura été que de courte durée. La crise sanitaire prend à nouveau de l'ampleur un peu partout dans le monde, et Apple n'a d'autre choix que de renforcer à nouveau ses mesures sanitaires. Aux États-Unis, Apple avait considérablement assoupli les conditions d'accueil dans les Apple Stores le mois dernier : le port du masque n'était plus obligatoire pour les clients vaccinés, tout comme pour les salariés. Dans certains États, le masque est à nouveau obligatoire , sans distinction. Apple a également annoncé un mois de décalage pour la fin du télétravail généralisé dans ses bureaux : ce devait être pour septembre, ce sera finalement pour octobre... si la situation le permet, bien sûr.Le mois dernier, Apple avait commencé à sonder les développeurs sur le retour des événements physiques, après deux WWDC dématérialisées. On sait que les conférences avec du public ont la préférence d'Apple, qui propose aux journalistes de manipuler les nouveaux produits dans la foulée de leur présentation dans l'atrium du Steve Jobs Theater, mais la perspective d'un retour à la normale pour la présentation de l'iPhone 13 en septembre s'éloigne.