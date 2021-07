L'Apple TV 4K comme boîtier télé chez Free

C'est une initiative qui ne demande qu'à faire tache d'huile chez les autres fournisseurs d'accès à Internet en France : Free propose désormais l'Apple TV 4K comme alternative à son Player Pop pour faire office de boîtier TV. Ce n'est pas une location, mais bien un achat à 2 € par mois pendant 48 mois ou 96 € comptant, soit deux fois moins que le tarif normal qui est de 199 € chez Apple . Cette nouvelle option est proposée aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta, et elle est également au même tarif pour les abonnés Freebox existants mini 4K, Révolution, Pop, et Delta qui pourront bientôt y accéder en précommande dans leur espace abonné.L'Apple TV 4K est livrée avec l'application TV OQEE by Free préinstallée, et surtout avec une télécommande différente de celle d'Apple. On avait déjà pu voir ce modèle alternatif il y a quelques mois, conçu en marque blanche par Universal Electronics pour les fournisseurs d'accès à internet. Ce modèle plus conventionnel que celui d'Apple permet de baisser les coûts de production tout en présentant une sélection de boutons plus complète. Les utilisateurs préférant la nouvelle Siri Remote d'Apple devront donc dépenser 65 € supplémentaires — le total restera cependant avantageux. Notons au passage que l'Apple TV 4K achetée par le biais de Free donne bien droit aux trois mois d'abonnement gratuits à Apple TV+.