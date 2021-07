Apple et Sony offrent six mois d'Apple TV+ aux propriétaires de PS5

Sony vient d'annoncer la mise en place d'un intéressant partenariat passé avec Apple pour promouvoir son service de streaming : six mois d'accès gratuit à Apple TV+ sont offerts aux utilisateurs de PlayStation 5. Cela concerne les nouveaux clients comme les anciens, et l'offre fonctionne même si vous êtes déjà abonné à Apple TV+ ou si vous avez déjà bénéficié d'une période de gratuité. La seule restriction concerne l'offre groupée d'Apple One, qui est exclue de l'opération. Pour profiter de l'offre, il suffit d'installer l'app Apple TV sur la console et se connecter avec son identifiant Apple.Cette offre est mise en place alors qu'Apple vient de réduire la période de gratuité à son service de streaming lors de l'achat d'un nouveau produit Apple : initialement d'un an, elle est désormais de trois mois . Apple TV+ coûte normalement 4,99 € par mois, et c'est ce tarif qui sera appliqué aux utilisateurs de PlayStation 5 qui souhaitent poursuivre l'aventure après leurs six mois gratuits. Les utilisateurs de PS5 ont jusqu'au 22 juillet 2022 pour activer cette offre, dont vous pouvez retrouver tous les détails sur cette page