Le MacBook Air M2 pas avant mi-2022 ?

La refonte du MacBook Air interviendra après celle du MacBook Pro , attendue d'ici la fin de cette année. Les rumeurs à ce sujet ont toujours été unanimes : en janvier dernier, Mark Gurman nous indiquait par exemple que la sortie pourrait bien ne pas avoir lieu avant 2022. Aujourd'hui, Ming-Chi Kuo affirme dans une nouvelle note de recherche relayée par MacRumors que le lancement du MacBook Air M2 est prévu. Ce qui pourrait nous mener à la WWDC 2022, en juin.L'analyste ajoute que malgré le redesign, le MacBook Air de 2022 conserverait un écran d'une diagonale de 13,3" (le petit MacBook Pro pourrait passer à 14") mais adopterait la technologie Mini-LED pour gagner en finesse, en luminosité et en contrastes. Le prochain modèle de MacBook Air devrait être plus léger que le modèle actuel, avec un châssis plus compact grâce à la réduction des marges autour de l'écran.Le design lui-même pourrait être plus angulaire , sans le traditionnel biseau. Il s'est également murmuré qu'Apple pourrait s'inspirer de ce qui a été fait sur l'iMac : le MacBook Air M2 pourrait être décliné en de multiples coloris . Apple pourrait également toucher à la connectique avec le retour annoncé de la technologie MagSafe sur le MacBook Pro dès cette année, mais sans certitude pour le moment.