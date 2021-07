Un meilleur verre pour les appareils photos chez Corning

Partenaire historique d'Apple pour les verres utilisés sur l'iPhone, l'américain Corning vient de présenter un nouveau verre spécifiquement destiné à couvrir les appareils photos de smartphones. Le Gorilla Glass avec DX/DX+ a été créé pour réduire de moitié la réflexion de la lumière sur la surface du verre et ainsi capter plus de lumière (98% au lieu de 95%) et limiter les aberrations optiques. Il a également été conçu pour augmenter la résistance aux rayures, qui affectent la qualité des photos, et Corning affirme que la résistance de son Gorilla Glass avec DX/DX+ s'approche de celle du saphir.Sur l'iPhone, Apple protège ses appareils photos par une couche de saphir appliquée sur du verre, mais avec une pureté nettement inférieure aux saphirs utilisés en horlogerie. Il est donc tout à fait possible que le verre de Corning soit capable de faire mieux pour moins cher. Apple a en tout cas déjà investi 495 millions de dollars dans Corning, et il ne fait ainsi aucun doute que le département de recherche et développement du verrier connaît parfaitement les besoins de la firme de Cupertino. Corning a annoncé que Samsung serait le premier fabricant à utiliser ses verres de la gamme DX au sein de ses produits, mais sans préciser de calendrier : on ne sait pas si l'iPhone 13, attendu pour septembre , pourrait également en profiter.