De nouveaux coloris repérés pour les lanières d'AirTags

C'est une étonnante découverte qui a été faite par un utilisateur américain en cherchant des accessoires pour accrocher ses AirTags : Amazon a référencé aux États-Unis de nouvelles couleurs pour les lanières en polyuréthane ( bleu capri et rose agrume ) et en cuir ( citron Meyer ), et il y a également une petite nouveauté pour le porte-clés ( citron Meyer ). Aucune de ces quatre références ne peut être commandée pour le moment.Apple vient tout juste de dévoiler de nouveaux coloris pour ses accessoires d'AirTags, désormais déclinés en Vert forêt et en Pavot de Californie. Apple renouvelle ses collections d'accessoires de manière saisonnière, et il est donc très inhabituel que de nouveaux modèles arrivent aussi vite ; on ne s'attendait à rien avant septembre au plus tôt. Peut-être qu'Amazon a simplement appuyé sur le bouton un peu trop vite...