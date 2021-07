Les AirPods 3 présentés avec l'iPhone 13 en septembre ?

La production des AirPods 3 débuterait bien dans le courant du mois d'août, et certaines livraisons de composants auraient même déjà eu lieu. Après le Nikkei Asia un peu plus tôt cette semaine, c'est au tour de DigiTimes de confirmer l'information : les sous-traitants d'Apple s'activent pour assembler les nouveaux modèles d'écouteurs qui doivent succéder aux AirPods 2 cet automne. Selon les sources de la publication taïwanaise, Apple pourrait présenter les AirPods 3 en même temps que l'iPhone 13 , à la conférence de rentrée attendue au début du mois de septembre.

AirPod 2, AirPod Pro, AirPod 3, via EverythingApplePro

Au centre des rumeurs depuis des mois, les AirPods 3 ont tellement fait parler d'eux qu'il en existe déjà des "copies" sur le marché chinois. Ces nouveaux modèles reprendraient largement le design plus compact des AirPods Pro, avec une tête un peu plus volumineuse mais une tige extérieure bien plus courte, mais sans les embouts en caoutchouc. Les AirPods 3 devraient également être dépourvus de technologie de réduction de bruit active, comme sur les modèles actuels. Apple aurait prévu une révision ambitieuse pour les AirPods Pro 2, qui changeraient aussi de design à leur tour, mais leur présentation aurait été repoussée à 2022