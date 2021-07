Coup d'envoi pour la saison 2 de Ted Lasso sur Apple TV+

spoiler

C'est la série la plus populaire d'Apple TV+, et l'arrivée de la saison 2 était très attendue : Tim Cook lui-même en avait fait la promotion avec la diffusion d'une bande-annonce lors de l'Apple Event du mois d'avril dernier. Alors que le show à l'initiative de Jason Sudeikis a reçu la semaine dernière pas moins de 20 nominations pour les Emmy Awards — c'est un record pour une première saison — le second volet de la série fait ses débuts ce vendredi sur Apple TV+. Apple a mis les petits plats dans les grands pour fêter ce coup d'envoi : Ted Lasso a même pris la place des nouveautés d'Apple sur la page d'accueil d'Apple.com aux États-Unis.Rappelons, sansdivulgâcher quoi que ce soit, que Ted Lasso est un entraîneur de football américain de seconde zone qui est engagé par un club de Premier League anglaise en déroute, alors qu'il ne connaît rien au football (le vrai). Ted Lasso se fait alors un nom grâce à son optimisme, sa détermination... et ses biscuits. Il n'y a pas besoin de connaître ou d'apprécier particulièrement le football, qui est plus un prétexte qu'autre chose, pour suivre les aventures de l'AFC Richmond. Seul le premier épisode de la saison 2 est disponible sur Apple TV+ dès aujourd'hui : les onze prochains seront lancés tous les vendredi.