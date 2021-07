Un nouvel écran Apple doté de la puce Apple A13 ?

Apple aurait dans ses laboratoires un nouveau moniteur doté d'une puce Apple A13, selon les sources du site 9To5Mac . Développé sous le nom de code J327, il intégrerait donc la même puce que l'iPhone 11, avec son Neural Engine. Ce processeur secondaire pourrait soulager la puce du Mac pour la prise en charge de l'écran externe, et on peut aussi imaginer qu'Apple mette en place des fonctionnalités spécifiques permettant d'utiliser l'écran sans ordinateur : de la simple prise en charge d'AirPlay à l'intégration parallèle de tvOS, tout est techniquement possible.

Présentation du Pro Display XDR

Nos confrères disposent de peu d'informations sur ce projet. Ils émettent l'hypothèse que ce modèle en cours de développement soit amené à succéder au Pro Display XDR, l'écran externe professionnel d'Apple, mais il est également possible qu'il s'agisse d'un modèle plus polyvalent destiné au grand public. En janvier dernier, le journaliste Mark Gurman nous confiait en effet qu'Apple avait commencé à travailler sur un moniteur plus abordable que le Pro Display XDR. Cet écran ne serait en tout cas pas encore prêt à être commercialisé : ce serait pour 2022 au plus tôt.