Il y a bien deux cellules dans la batterie externe MagSafe

La batterie externe MagSafe, officiellement présentée la semaine dernière par Apple, est arrivée chez ses premiers clients. Un premier démontage nous est déjà proposé par Charger Lab , qui nous montre l'intérieur de cette batterie externe qui comporte en réalité deux cellules distinctes. La batterie MagSafe fonctionne à une tension de 7,62 V, et la capacité de charge affichée à 1 480 mAh ne peut donc pas être comparée directement à celle des iPhone dont la tension est deux fois moindre, à 3,83 V. Il faut ainsi doubler ce montant, ou plutôt comparer les chiffres en Watt-heure : à 11,13 Wh, la batterie MagSafe se compare plus ou moins aux iPhone 12 ou 12 Pro, qui pointent tous les deux à 10,78 Wh.On peut également découvrir une impressionnante quantité de composants sur la carte logique, qui accueille la bobine de charge Qi et une large plaque métallique à l'arrière pour mieux dissiper la chaleur. Ce démontage nous apprend enfin sans grande surprise que la batterie MagSafe n'est pas prévue pour être démontée : il est impossible de l'ouvrir sans la détruire. Il ne sera donc pas envisageable de remplacer des cellules usées après quelques années d'utilisation.