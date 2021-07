Face ID arriverait sur un premier Mac d'ici 2023

Apple prévoirait l'intégration de Face ID au Mac, affirme le journaliste Mark Gurman dans sa newsletter Power On , sur Bloomberg. C'est l'iMac M1 qui aurait dû être le premier ordinateur à embarquer cette technologie de reconnaissance faciale, mais le développement aurait pris du retard et Apple s'est finalement rabattue sur la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID, désormais intégrée à une touche du clavier. Cette solution ne serait toutefois que temporaire, et Face ID serait toujours dans les tuyaux pour une future révision de l'iMac.

L'iMac M1

Apple préférerait globalement Face ID à Touch ID, et voudrait généraliser la reconnaissance faciale tant que possible, même si les composants de Face ID sont plus coûteux. Mark Gurman s'attend ainsi à une généralisation de Face ID à tous les iPhone et iPad dans les deux prochaines années — c'est un calendrier particulièrement agressif — mais pas aux MacBook Air et Pro dont l'écran est trop fin pour accueillir les composants nécessaires.À l'avenir, Apple aurait un nouvel élément de différenciation pour les modèles haut de gamme : l'intégration de Face ID directement sous l'écran, ce qui permettrait notamment de se débarrasser de l'encoche sur l'iPhone. Pour une telle évolution, Mark Gurman ne se risque en revanche pas à avancer de date pour le moment. Il pourrait y avoir une étape intermédiaire, avec l'intégration sous la dalle des composants de Face ID mais pas de la webcam elle-même, qui pourrait prendre la forme d'un poinçon