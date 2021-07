Encore une présentation sans public pour l'iPhone 13 ?

Quel sera le premier événement Apple à accueillir à nouveau du public ? Il y avait de l'espoir pour la présentation de l'iPhone 13 en septembre, mais l'évolution de la situation sanitaire aux États-Unis comme dans le reste du monde semble de plus en plus à même de compromettre cet objectif. Selon Mark Gurman, dans sa newsletter Power On , cette perspective s'éloigne alors que les infections au Covid-19 explosent à nouveau.Apple a toujours eu une approche très prudente en la matière, choisissant par exemple de fermer ses boutiques (sans mettre ses salariés au chômage partiel) alors que la loi ne l'obligeait pas à le faire. Alors qu'Apple avait annoncé en juin la fin du télétravail généralisé pour les employés de ses bureaux dès le mois de septembre, l'application de cette mesure a finalement été décalée au mois d'octobre , sous réserve que la crise sanitaire évolue de manière favorable d'ici-là.Bien qu'il soit encore trop tôt pour enterrer définitivement l'hypothèse d'une présentation avec public de l'iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7 début septembre, cela semble de plus en plus compromis et il semble probable que nous assistions à nouveau à une présentation pré-enregistrée. Apple ne semble en revanche pas avoir pris de retard dans la conception de ses nouveautés, contrairement à l'année dernière où l'iPhone 12 avait été finalement annoncé en octobre : avec ou sans public, la présentation aurait bien lieu à la rentrée.