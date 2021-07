Un châssis en titane pour l'iPhone 14 ?

Apple pourrait changer de matériau utilisé dans la conception du châssis des déclinaisons Pro de l'iPhone 14, attendu l'année prochaine. Selon les analystes de JP Morgan Chase, cités par MacRumors , Apple pourrait abandonner l'acier et opter plutôt pour un alliage de titane. Ce nouveau châssis serait exclusivement conçu par Foxconn.Le titane n'est pas un matériau inconnu d'Apple, qui le propose déjà sur sa gamme d'Apple Watch avec les modèles Edition, qui sont vendus 100 € plus cher que les modèles en acier et qui ont la particularité d'être plus légers tout en offrant une solidité nettement supérieure à celle de l'aluminium. Le titane est en effet 45% plus léger que l'acier, ce qui est loin d'être négligeable à l'échelle du châssis de l'iPhone. À titre indicatif, l'iPhone 12 en aluminium pèse 162 grammes, contre 187 grammes pour l'iPhone 12 Pro en acier.Le titane n'est pas non plus dépourvu de faiblesses, comme une certaine sensibilité aux traces de doigts et aux rayures, mais tout dépend de l'alliage utilisé — Apple a d'ailleurs déposé des brevets sur les traitements à donner au titane pour une intégration optimale à ses produits. Malgré le coût plus élevé à la fabrication, Apple pourrait donc y trouver son compte sur ses modèles d'iPhone haut de gamme.