La refonte de l'iMac 27'' pas avant 2022 ?

Pour sa transition vers les puces Apple Silicon, l'iMac suit une révision en deux temps. Il y a d'abord eu l'iMac M1 qui a remplacé les anciens modèles 21,5" en avril dernier. Il y aura ensuite un autre modèle plus musclé pour succéder aux déclinaisons 27", qui sont pour le moment restées à l'ancien design et embarquent toujours des processeurs conçus par Intel. Apple n'a jamais donné de calendrier spécifiquement à l'iMac ; on sait que tous les Macs doivent avoir achevé leur transition en fin d'année 2022, mais c'est tout.Il y a logiquement des espoirs pour la fin d'année 2021, avec l'arrivée de la puce Apple M1X qui doit notamment animer les futurs MacBook Pro haut de gamme. Le Dylandkt affirme cependant qu'il faudrait attendre 2022. Apple aurait en effet pris trop de retard dans le développement du nouvel iMac haut de gamme, et préférerait ainsi étaler les annonces. Comme pour la puce M1, qui a intégré l'iMac plusieurs mois après le MacBook Air, le MacBook Pro et le Mac mini, il y aurait donc également quelques mois de décalage avec la puce M1X.

iMac 24" M1 — iMac 27" Intel

LeDylandkt est relativement nouveau mais il s'est déjà illustré, par exemple en annonçant avec plusieurs mois d'avance l'intégration de la puce Apple M1 à l'iPad Pro. Cette rumeur reste bien sûr à prendre avec des pincettes en attendant que les grands noms du secteur, comme Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo, nous en disent un peu plus sur le sujet.