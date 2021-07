Des Xeon Ice Lake W-3300 pour le dernier Mac Pro Intel ?

Une dernière révision du Mac Pro avec des processeurs Intel serait dans les tuyaux et Apple utiliserait pour cela des processeurs Xeon W-3300 de la génération Ice Lake, selon le leaker Yukki_AnS qui est spécialisé dans les rumeurs relatives au fondeur de Santa Clara. Cette nouvelle gamme de puces, dont la commercialisation serait très proche, offrirait un important coup de fouet au Mac Pro avec une architecture de dernière génération et des modèles qui pourraient intégrer jusqu'à 38 coeurs et 76 threads à 4 GHz, prendre en charge jusqu'à 4 To de RAM... Aujourd'hui, le Mac Pro le plus performant intègre un W-3275M Cascade Lake avec 28 coeurs cadencés à 2,5 GHz avec un maximum de 1,5 To de RAM.Apple a annoncé l'année dernière basculer le Mac vers ses propres puces ARM , mais sans fermer la porte à de nouvelles machines intégrant des processeurs d'Intel avant l'achèvement de la transition prévu pour fin 2022. L'arrivée d'un ultime modèle de Mac Pro équipé de processeurs Intel ne fait d'ailleurs plus grand doute, puisque des références aux processeurs Ice Lake SP ont été repérées dans la dernière version bêta de Xcode le mois dernier. Le journaliste Mark Gurman a également confirmé qu'Apple prévoyait bien une mise à jour du Mac Pro Intel, sans préciser de date : ce pourrait être pour la fin d'année 2021, mais Yukki_AnS penche plutôt pour 2022.Pour ce qui est de la bascule du Mac Pro sur l'architecture ARM d'Apple, ce serait logiquement pour la fin d'année 2022 si Apple tient ses délais. Au printemps, Mark Gurman affirmait qu'Apple avait prévu deux processeurs différents : avec pour nom de code Jade 2C-Die et Jade 4C-Die, ils auraient 20 ou 40 coeurs, soit 16 ou 32 coeurs pour les performances secondés de 4 ou 8 coeurs pour les économies d'énergie, et ils intégreraient également 64 ou 128 coeurs pour les graphismes. Apple en profiterait pour revoir le design de sa tour, qui serait nettement plus compacte.