Une dalle de 8,3 pouces pour l'iPad mini 6 ?

La prochaine génération d'iPad mini aura un écran d'une diagonale de 8,3 pouces, clame l'analyste Ross Young . Le modèle actuel présente une diagonale de 7,9 pouces. Pour augmenter la diagonale sans accroitre la taille du châssis, Apple supprimerait logiquement le bouton d'accueil mais n'intègrerait pas Face ID pour autant : comme pour l'iPad Air, le capteur d'empreintes digitales serait délocalisé sur le bouton d'allumage de la tablette. Les marges autour de l'écran seraient également réduites pour gagner en compacité.

Concept d'iPad mini 6 par Renders By Ian

Le redesign de l'iPad mini est attendu de longue date et toutes les rumeurs pointent vers un lancement en fin d'année . Il a longtemps été question d'agrandir l'écran de l'iPad mini, mais les bruits de couloir au sujet de la diagonale parlaient jusqu'ici plutôt d'une taille d'écran située entre 8,5 et 9 pouces. Si Apple se contente finalement de 8,3 pouces, l'iPad mini 6 inspiré du design bord-à-bord de l'iPad Air pourrait être un peu plus petit que le modèle actuel, ce qui pourrait plaire à une certaine clientèle. À suivre...